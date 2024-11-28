Алматинский "Кайрат" одержал вторую победу в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу
Фото: Instagram/afckairat
Футзальный клуб "Кайрат" из Алматы 28 ноября одержал победу во втором туре Элитного раунда Лиги чемпионов, обыграв хорватский "Олмиссум" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sportarena.kz, единственный гол в матче забил Эдсон Сантос на 26-й минуте второго тайма, обеспечив своей команде важные три очка.
"Кайрат" выступает в группе В, где его соперниками являются команды "Динамо", "Олмиссум" и "Этуаль". В следующий этап – "Финал четырех" – пройдет только победитель группы.
Ранее в первом туре алматинский клуб обыграл французский "Этуаль" со счетом 4:2. С шестью очками "Кайрат" уверенно лидирует в своей подгруппе.
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