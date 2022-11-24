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В Туркестанской области аферистка предлагала безработным трудоустройство

В Туркестанской области аферистка предлагала безработным трудоустройство Фото: polisia.kz
В Туркестанской области полицейские задержали серийную аферистку из Актобе, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что якобы знакомая пообещала трудоустроить его на должность электромонтажника в Атырау. Получив доверие своего знакомого, мошенница попросила документы и отправить на ее счет 200 тысяч тенге.

Через несколько месяцев потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Полицейские установили подозреваемую, ею оказалась молодая жительница Актобе, которая была причастна к пяти фактам мошенничества.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняется ее причастность к другим фактам мошенничества.

А в Шахтинске пенсионерка собиралась перевести мошенникам 13 млн тенге.

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