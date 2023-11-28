Трудоустройство в Канаде предлагала аферистка из Казахстана

Трудоустройство в Канаде за 203 тысячи тенге обещала аферистка астанчанину, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился 24-летний житель столицы. Он сообщил, что ему обещали трудоустройство в Канаде за 203 тыс. тенге.

Подозреваемую задержали. Ею оказалась 59-летняя астанчанка.

"Женщина, войдя в доверие, заверила потерпевшего, что у нее имеются связи и каналы, через которые она окажет содействие в трудоустройстве с проживанием в другой стране. За свои услуги она взяла с молодого человека 203 тысячи тенге", – говорится в сообщении.

Полицейскими установили, что аналогичным способом она обманула еще шесть человек.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее жительница Тараза заплатила аферисту полмиллиона тенге за трудоустройство в Чехии.