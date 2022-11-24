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В Казахстане похитили гражданина Индии и требовали 200 тыс. долларов

полиция, индус Фото: polisia.kz
В столице 27-летнего гражданина Индии удерживали в квартире и угрожали ему насилием. За освобождение иностранца злоумышленники требовали 200 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции Караганды, к ним обратился иностранный заложник. Он заявил, что неизвестные силой посадили его в автомобиль и вывезли в Астану.

Сотрудники УБОП нашли съемную квартиру в столице, в которой удерживали иностранца.

"По подозрению в похищении и вымогательстве задержали в ней четверых граждан Узбекистана в возрасте от 26 до 34 лет", – сказал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Ведется досудебное расследование.

3 октября в Алматы с территории жилого комплекса, расположенного в Алмалинском районе, похитили 40-летнего жителя мегаполиса.

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