Чиновники проиграли 507 млн тенге в казино: АФМ провело проверку

Директор департамента кадровой работы Агентства по финансовому мониторингу Нурлан Адалиев на брифинге в СЦК озвучил результаты внутреннего расследования по итогам проверки прокуратуры Алматинской области, согласно которым 305 чиновников проиграли 507 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам Нурлана Адалиева, расследование проводилось всеми госорганами.

"Если остановиться конкретно на нашем агентстве, действительно, у нас ряд сотрудников были отмечены в результатах указанной проверки. По всем данным фактам проведены служебные расследования. Четверо сотрудников находились там в связи со служебной деятельностью". Директор департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев

Он добавил, что это предусмотрено законом.

"По двум сотрудникам факты подтвердились, сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. По остальным фактам разобрались – на момент посещения и проверки остальные сотрудники уже не работали в АФМ". Нурлан Адалиев

Спикер заверил, что в агентстве разобрались по каждому факту и держат ситуацию на контроле.

19 октября 2022 года стало известно, что в казино Алматинской области государственные служащие проиграли 507 млн тенге. По данным прокуратуры Алматинской области, 305 чиновников из различных регионов посещали игорные заведения в период несения госслужбы.