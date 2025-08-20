Казахстанский бизнесмен проиграл в казино 110 млн тенге, полученных от государства

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по области Жетысу проводится расследование по факту хищения субсидий, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа 2025 года, из Telegram-канала агентства:

"Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ "Управление сельского хозяйства" (УСХ) субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции. Общий ущерб превысил 300 млн тенге... Часть незаконно полученных субсидий – в размере 110 млн тенге – подозреваемый использовал на азартные игры в казино".

По данным АФМ, для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

"С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 300 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается", – следует из распространенной в среду информации.

Иная информация, как пояснили в агентстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

