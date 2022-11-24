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Законодательство РК

МИОР утвердил правила взаимодействия госорганов по выявлению запрещенных материалов в Сети

утверждены правила выявления в соцсетях запрещенных материалов Фото: pexels
Приказом министра информации и общественного развития от 27 сентября 2022 года утверждены Правила взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам государственные органы в пределах своей компетенции проводят мониторинг материалов в сетях телекоммуникаций, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК.

При выявлении таких материалов они направляют в уполномоченный орган (МИОР) уведомление через информационную систему.

Данные должны быть заполнены в полном объеме: законность и обоснованность сведений, вносимых в информационную систему, скриншоты выявленных материалов, подтверждающих их противоправность.

В свою очередь уполномоченный орган по подтвержденным фактам распространения по сети телекоммуникаций запрещенной или иным образом ограниченной к распространению информации принимает меры по ограничению доступа к ней на территории РК.

По неподтвержденным фактам информация отклоняется с указанием обоснования об отсутствии нарушения законодательства РК.

Приказ вводится в действие с 4 декабря 2022 года.

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