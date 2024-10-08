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Законодательство РК

Как уполномоченные лица госорганов должны взаимодействовать со СМИ: утверждены правила

Как уполномоченные лица госорганов должны взаимолдействовать со СМИ, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:01 Фото: primerminister.kz
Приказом министра культуры и информации от 27 сентября 2024 года утверждены Правила взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации с уполномоченным органом в области масс-медиа, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при создании (назначении) уполномоченного лица (подразделения) государственным органом (за исключением Службы государственной охраны РК) его контактные данные направляются в уполномоченный орган.

В свою очередь уполномоченный орган на основе предоставленной государственным органом информации формирует справочник об уполномоченных лицах (подразделении).

Еженедельно по четвергам в уполномоченный орган направляется информация на предстоящую неделю с приложением следующих информационно-справочных материалов:

  • дата, время и место проведения мероприятия;
  • организаторы и контакты;
  • цель и задача проведения мероприятия;
  • ключевые месседжи;
  • спикеры (должность, контактные данные);
  • эффект от мероприятия.

При возникновении вопросов, относящихся к деятельности нескольких центральных государственных органов и местных исполнительных органов, уполномоченное лицо (подразделение) предоставляет в течение одного рабочего дня в уполномоченный орган информацию в рамках своей компетенции для формирования уполномоченным органом единой информационной повестки и дальнейшего распространения информации среди других заинтересованных государственных органов и средств массовой информации.

На основе предоставленной информации уполномоченный орган формирует еженедельный медиа-грид на предстоящую неделю и направляет в течение одного рабочего дня в средства массовой информации.

Для проведения государственной информационной политики уполномоченный орган запрашивает у уполномоченного лица информационно-справочные материалы (сведения, методические разработки, инфографики, статистические и аналитические материалы) о сфере деятельности центральных государственных органов (Генеральная прокуратура РК по согласованию) и местных исполнительных органов.

После чего информационно-справочные материалы предоставляются уполномоченным лицом (подразделением) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в госорганах появятся уполномоченные лица по взаимодействию со СМИ.

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