Как уполномоченные лица госорганов должны взаимодействовать со СМИ: утверждены правила
Так, говорится, что при создании (назначении) уполномоченного лица (подразделения) государственным органом (за исключением Службы государственной охраны РК) его контактные данные направляются в уполномоченный орган.
В свою очередь уполномоченный орган на основе предоставленной государственным органом информации формирует справочник об уполномоченных лицах (подразделении).
Еженедельно по четвергам в уполномоченный орган направляется информация на предстоящую неделю с приложением следующих информационно-справочных материалов:
- дата, время и место проведения мероприятия;
- организаторы и контакты;
- цель и задача проведения мероприятия;
- ключевые месседжи;
- спикеры (должность, контактные данные);
- эффект от мероприятия.
При возникновении вопросов, относящихся к деятельности нескольких центральных государственных органов и местных исполнительных органов, уполномоченное лицо (подразделение) предоставляет в течение одного рабочего дня в уполномоченный орган информацию в рамках своей компетенции для формирования уполномоченным органом единой информационной повестки и дальнейшего распространения информации среди других заинтересованных государственных органов и средств массовой информации.
На основе предоставленной информации уполномоченный орган формирует еженедельный медиа-грид на предстоящую неделю и направляет в течение одного рабочего дня в средства массовой информации.
Для проведения государственной информационной политики уполномоченный орган запрашивает у уполномоченного лица информационно-справочные материалы (сведения, методические разработки, инфографики, статистические и аналитические материалы) о сфере деятельности центральных государственных органов (Генеральная прокуратура РК по согласованию) и местных исполнительных органов.
После чего информационно-справочные материалы предоставляются уполномоченным лицом (подразделением) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса.
Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в госорганах появятся уполномоченные лица по взаимодействию со СМИ.