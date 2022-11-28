Грязевая блокада: как живут жители окраины Алматы

Жители Нижней Пятилетки больше полугода находятся в буквальном смысле по уши в грязи. А все из-за начавшейся прокладки труб на 29 улицах микрорайона. Подрядчики вскрыли асфальтовое покрытие, развернув работы по замене канализационных труб, сообщает Zakon.kz.

Населению обещали, что после этого дороги будут восстановлены. Но история затянулась с весны текущего года и не может разрешиться до сих пор.

Летом жильцы задыхались от пыли, а сейчас им приходится играть в "грязные игры" с местным акиматом.

Чтобы добраться куда-то из своего дома – на работу, в поликлинику, школу – люди не просто тратят силы и нервы, а ежедневно утопают в грязи, бесконечно отмывая и соскабливая смесь земли и глины с одежды, обуви и авто. При этом на улицу невозможно выйти без нескольких пар целлофановых пакетов, а иначе можно и вовсе остаться без ботинок.

Фото: из личного архива жильцов Нижней Пятилетки

"В нашем районе производилась замена труб. Асфальтное покрытие было снято, проложены трубы, засыпаны смесью глины с камнем, средний размер которого – 40 см в диаметре. В период с 21 по 23 ноября 2022 года были проливные дожди, после которых на дорогах образовались воронки, куда проваливаются машины жителей, общественный транспорт, обеспечивающие вывоз бытовых отходов автомобили, кареты скорой помощи и т.п." Жительница ул. Зои Космодемьянской Татьяна К.

Также, по словам людей, из-за ремонта дорог был изменен маршрут 74-го автобуса. Жители Пятилетки более двух месяцев не могут воспользоваться городским транспортом.

"Школьники, пожилые люди, работающее население не имеют возможность пользоваться единственным маршрутом общественного транспорта, чтобы добраться до места учебы, медицинских организаций, рабочего места", – негодуют жители Нижней Пятилетки.

Как говорят жильцы микрорайона, данный автобус не покрывает огромный квадрат, включающий в себя ул. Белова, Мендушева, Радус-Зеньковича по всей их протяженности.

Фото: из личного архива жильцов Нижней Пятилетки

Фото: из личного архива жильцов Нижней Пятилетки

"Машины проваливаются – это одно. А если наши любопытные дети будут идти со школы и куда-нибудь наступят в лужу возле колодца, то можно запросто провалиться – там же не видно, куда наступать, везде сплошное месиво из грязи. Такое может запросто произойти и со взрослым человеком. Это же безопасность и здоровье наших людей". Жительница ул. Онежская Тамара М.

Как утверждают активисты микрорайона, акимат Турксибского района не отвечает на звонки и многочисленные обращения жителей Нижней Пятилетки.

Заказчиком проекта выступает управление энергетики. Проект по проводке трубопроводов должен быть осуществлен до 2024 года.

По словам главного специалиста отдела водо- и газоснабжения Темирлана Жапарбека, постелить асфальт смогут только в 2023 году – после того, как сойдет снег, примерно в апреле-мае.

"Мы попросили подрядчика за свой счет хотя бы временно засыпать щебеночной смесью. На сегодняшний день уже завезено более 170 машин. Надо учитывать, что это самый большой объект в Турксибском районе, во всем микрорайоне более 4 тыс. домов. Уже завершена подсыпка грунтом, все было утрамбовано. Я думаю, что, возможно, этой подсыпки просто не видно из-за обильных аномальных осадков, прошедших в период с 21 по 23 ноября в Алматы. Всю дорогу размыло. По этой причине подрядчики вынуждены все подсыпать повторно". Главный специалист отдела водо- и газоснабжения Темирлан Жапарбек

В акимате Турксибского района уверили, что уже не ведутся никакие работы – ничего не копают, не кладут трубы.

В редакцию Zakon.kz из отдела водо- и газоснабжения прислали фото улиц, на которых запечатлены КАМАЗ и другая техника.

Фото: пресс-служба отдела водо- и газоснабжения Алматы

На данный момент в микрорайоне работают 110 человек, 12 экскаваторов, выделены самосвалы. В течение всего этого месяца они занимаются только подсыпками дорог. Ежедневно принимают по 15-20 КАМАЗов с подсыпкой.

Фото: пресс-служба отдела водо- и газоснабжения Алматы

Со слов Темирлана Жапарбека, жителям Нижней Пятилетки нужно потерпеть до весны следующего года.

Ранее на восьмой встрече с жителями Турксибского района аким Ерболат Досаев поручил рассмотреть возможность на проблемных улицах создать временную дорогу до завершения модернизации по подведению канализации, чтобы не доставлять людям неудобств.