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Когда проложат новые канализационные сети в Алатауском районе Алматы

Когда появится канализация в микрорайонах Алатауского района Алматы Фото: pixabay
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района 26 июля рассказал, когда в местных микрорайонах завершат прокладку канализационных сетей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Ерболат Досаев, после передачи части функций районным акиматам в Алатауском районе начали прокладывать инженерные сети общей протяженностью 295 км. В июне начали строить водопровод и канализационную сеть в микрорайонах "Алгабас" и "Шапагат", эти работы планируют завершить в октябре 2024 года.

В микрорайоне "Болашак", подчеркнул градоначальник, водоснабжение и канализация появятся уже в октябре 2023 года.


"Также до ноября планируется завершить прокладку канализационных систем в микрорайоне "Саялы". В августе начнется строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайонах "Теректы", "Рахат-Мадениет", оно завершится до конца 2024 года", – сказал Ерболат Досаев.

В некоторых микрорайонах Алматы до сих пор отсутствует централизованная канализация. Например, жители микрорайона "Шанырак-1" уже в течение пяти лет оплачивают соответствующую коммунальную услугу, хотя канализационные сети им пока так и не провели.

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