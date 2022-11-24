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4 способа, как избавиться от дефектов на очках

лайфхаки Фото: pixabay
Люди, которые регулярно носят очки, сталкиваются с царапинами и потертостями на них. Есть несколько простых способов, как избавиться от такой проблемы, сообщает Zakon.kz.

Детское масло

Царапины со стекла нельзя удалить полностью. Однако капля детского масла или детского шампуня может заполнить эти небольшие полости.

Зубная паста

Зубную пасту можно нанести на стекло ватным тампоном. Затем распределите ее по стеклу круговыми движениями. Протрите стекло и посмотрите, исчезли ли царапины. Если результат вас не устраивает, повторите процедуру. Зубная паста сглаживает края, а также удаляет пятна и прекрасно очищает стекло.

Разрыхлитель для теста

Этот продукт избавит вас от царапин на очках. Для этого необходимо смешать воду и разрыхлитель, чтобы получилась густая паста. Затем нанесите круговыми движениями на очки и смойте холодной водой, пишет Сибкрай.ru.

Пищевая сода

Это та же процедура, что и с разрыхлителем. Поэтому если у вас дома его нет, смело используйте пищевую соду. Нанесите пасту на ватный тампон и распределите по стеклу круговыми движениями. Затем ополосните очки водой и просушите бумажной салфеткой или тканью.

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