Российский газ исключат из контрактов на совместные закупки

В Евросоюзе договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в заявлении заявлениизаявленииЕврокомиссии, новые правила создадут возможности для стран-участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках.

Отмечается, что государства обязаны "приобретать через этот механизм 15% всего газа", необходимого для заполнения газохранилищ в следующем году.

"Евросоюзу уже удалось заполнить газовые хранилища, чтобы обеспечить поставки на эту зиму. Сегодня мы сделали важный шаг, чтобы обеспечить запасы и на следующую зиму. Чрезвычайные меры помогут нам использовать мощь и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточное количество газа на следующий год. Это посылает правильный сигнал рынку и укрепляет наши механизмы солидарности в случае реальной чрезвычайной ситуации". Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли Чехии

Исключение российского газа из совместных закупок было особо подчёркнуто по итогам неформальной встречи в Брюсселе.