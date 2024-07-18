Фон дер Ляйен проиграла суд в ЕС по делу о закупке вакцин от коронавируса

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проиграла в суде дело о прозрачности контрактов на закупку вакцин от COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Европейский суд общей юрисдикции постановил, что решение Комиссии отредактировать отдельные разделы соглашений содержало "нарушения".

Суд уточнил, что речь идет о контрактах примерно на €2,7 млрд, заключенных в 2020 и 2021 годах, на поставку свыше 3 млрд доз вакцин, до того, как были проведены их клинические испытания. Контракты заключались под личным контролем главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Признание Еврокомиссии виновной открывает путь к уголовному преследованию фон дер Ляйен, но, по оценкам экспертов, вряд ли повлияет на ее переизбрание.

Решение суд принял за день до голосования, которое решит, кто возглавит Европейскую комиссию. Урсуле фон дер Ляйен нужно будет заручиться поддержкой 361 депутата Европарламента.

Дело о вакцинах возбудила группа депутатов Европарламента от "зеленых", которые подали запросы на получение доступа к контрактам на вакцины и связанным с ними документам для понимания соглашений между Комиссией и производителями препаратов в 2021 году.

Лидеры Европейского союза (ЕС) согласовали назначения на руководящие посты Урсулы фон дер Ляйен еще в июне.