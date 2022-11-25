В Алматы 60-летнему мужчине имплантировали механическое сердце

Врачи подарили вторую жизнь алматинцу Гаппару Калиеву с помощью искусственного сердца, которое похоже на маленький насос, соединяющийся с аортой и левым желудочком, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил телеканалу "Алматы" заведующий отделением в НИИ кардиологии Рустем Тулеутаев, пациенту имплантировали суперсовременное устройство – искусственный левый желудочек – механический насос, и такая операция проведена в нашем регионе впервые. Теперь после операции он и его семья должны будут строго следовать правилам по приему лекарств и регулярному медицинскому уходу.

Как рассказал сам мужчина, последние два года он страдал сердечной недостаточностью. А сейчас после успешно проведенной операции стал чувствовать себя хорошо.

Как оказалось, в настоящее время на очереди за получением искусственного сердца еще один пациент. Он находится в отделении интенсивной терапии. Имплантацию проведут после того, как врачи признают состояние больного подходящим к операции.