Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы 60-летнему мужчине имплантировали механическое сердце

В Алматы 60-летнему мужчине имплантировали механическое сердце Фото: pixabay
Врачи подарили вторую жизнь алматинцу Гаппару Калиеву с помощью искусственного сердца, которое похоже на маленький насос, соединяющийся с аортой и левым желудочком, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил телеканалу "Алматы" заведующий отделением в НИИ кардиологии Рустем Тулеутаев, пациенту имплантировали суперсовременное устройство – искусственный левый желудочек – механический насос, и такая операция проведена в нашем регионе впервые. Теперь после операции он и его семья должны будут строго следовать правилам по приему лекарств и регулярному медицинскому уходу.

Как рассказал сам мужчина, последние два года он страдал сердечной недостаточностью. А сейчас после успешно проведенной операции стал чувствовать себя хорошо.

Как оказалось, в настоящее время на очереди за получением искусственного сердца еще один пациент. Он находится в отделении интенсивной терапии. Имплантацию проведут после того, как врачи признают состояние больного подходящим к операции.

Читайте также

Гастроэнтеролог рассказала, где взять магний для борьбы с хроническим стрессом

Дешево и быстро: специалист рассказал, насколько вредны полуфабрикаты

Отделить зерна от плевел: почему эксперты считают, что нужен запрет не на все вейпы

Елена Вебер
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
торги на бирже
Курс доллара резко вырос на торгах 24 ноября
Работают ли камеры "Сергек" в Алматы
Работают ли камеры "Сергек" в Алматы?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления