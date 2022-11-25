В Астане задержали лидеров и членов ОПГ

В пятницу, в столице в ходе спецоперации задержаны несколько криминальных авторитетов, сообщает Zakon.kz

По данным столичного ДП один задержанный участник преступной группы подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле текущего года, где два человека получили огнестрельные дробовые ранения.

Другие два - лидер преступной группы и криминальный авторитет подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Фигуранты обещали покровительство, а также разрешение имущественного спора среди бизнесменов Акмолинской области и убедили оформить как оплату на своих родственников недвижимое имущество – два дома и два коттеджа на территории региона на сумму более 150 млн тенге.

По обоим уголовным делам досудебное расследование продолжается. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка на их причастность к другим преступлениям.