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Законодательство РК

Сколько нарушений установил "Сергек" за 10 месяцев в Алматы

скорость, нарушения Фото: Zakon.kz
В Алматы "Сергек" выявил более 900 тыс. нарушений за 10 месяцев. В 2022 году в городе установлены и работают 766 камер "Сергек", а также функционируют 5034 камеры фото-видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

За 10 месяцев этого года "Сергек" зафиксировано 939 029 нарушений ПДД РК, из них:

  • превышение установленной скорости движения – ч.1, 2, 3 ст. 592 КоАП РК – 394 723;

  • проезд на запрещающий сигнал светофора – ч. 1 ст. 599 КоАП – 1164;

  • несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, – ч. 1 ст. 601 КоАП – 543 142.

"Сергек" работает в Алматы с апреля 2019 года.

25 ноября житель Алматы Эльжан Тусеев обратил внимание на то, что в южной столице в последнее время наблюдаются 10-балльные пробки. Он предположил, что причины две: камеры "Сергек" и таймеры на светофорах. Корреспондент Zakon.kz выяснял, на самом ли деле работают камеры "Сергек" в Алматы.

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