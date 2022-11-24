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Работают ли камеры "Сергек" в Алматы?

Работают ли камеры "Сергек" в Алматы Фото: Zakon.kz
Житель Алматы Эльжан Тусеев обратил внимание на то, что в южной столице в последнее время наблюдаются 10-балльные пробки. Он предположил, что причины две: камеры "Сергек" и таймеры на светофорах, сообщает Zakon.kz.

Алматинец обратился к своей аудитории в Facebook с вопросом, заметили ли они, что "публика напрочь перестала бояться "Сергеков".

"Вылезти на перекресток и перегородить его... проехать квартал по "выделенке", а потом ломиться с нее перед перекрестком, мешая всем вокруг... – любимое занятие людей "05", "13" или "17", – написал Эльжан Тусеев.

На днях, как отметил алматинец, ему рассказали, почему "Сергеки" превратились в "украшение столбов". При этом он пояснил, что "это только слухи, но очень правдоподобные".

"Дело в "софте"! В том самом умном программном обеспечении, которое автоматически регистрирует нарушения – выезд на красный, пересечение разметки, движение по "выделенке" и т.д. Его... ну, проще говоря, тупо не купили! Не продлили лицензии, и он теперь не работает. Теперь это просто камеры".Эльжан Тусеев

Также он высказался о таймерах на светофорах, которые установлены на перекрестках.

"Вы помните, куда делись таймеры? Их сняли "для ремонта" и обещали к лету вернуть... Видимо, как в поговорке – таймеров три лета ждут!"Эльжан Тусеев

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в компанию, которая разработала систему "Сергек", – ТОО "Коркем Телеком".

"Система "Сергек" в Алматы работает в штатном режиме", – заявила пресс-секретарь компании Асель Маржакупова.


28 сентября 2022 года корреспонденты Zakon.kz выясняли, где искать правду и каким образом оплачивать штраф, зафиксированный системой "Сергек".

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