Депутат предложил установить лимит при госзакупках для стройкомпаний

Сенатор Серик Шайдаров предложил установить лимит при госзакупках для стройкомпаний на правчасе в палате 25 ноября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шайдаров указал на несовершенство механизма государственных закупок в сфере строительства.

"Сегодня одна и та же компания может быть определена победителем по нескольким конкурсам в разных областях страны. При этом большая часть работ впоследствии передается на субподряд, а иногда и многоступенчатый субподряд. Такая практика приводит к невыполнению подрядчиками своих договорных обязательств, снижению качества строительства, а также к росту цен от одного субподрядчика к другому". Сенатор Серик Шайдаров

В итоге, по его словам, объекты консервируются, подвергаются частичному разбору и требуют дополнительных средств на их завершение или восстановление.

В этой связи он предложил правительству углубить цифровизацию посредством установления в портале государственных закупок автоматизированных лимитов на участие и победу в конкурсах одной компании с учетом ее материально-технических и трудовых ресурсов.

Министерство финансов подготовило изменения и дополнения в правила осуществления государственных закупок.