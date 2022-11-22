Новый вид госзакупок хотят внедрить в Казахстане

Министерство финансов подготовило изменения и дополнения в правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополняются новой главой, предусматривающей порядок осуществления государственных закупок способом конкурса с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ, услуг.

Этот вид госзакупок будет осуществляться по утвержденному перечню. Стоимость жизненного цикла товаров и услуг рассчитывается в соответствии с прилагаемой методикой.

Указывается, что расчет стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров применяется к заявкам потенциальных поставщиков, признанных соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Веб-порталом производятся автоматическая оценка и сопоставление конкурсных ценовых предложений потенциальных поставщиков с учетом стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров и услуг.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший стоимость ТРУ, которая является наименьшей с учетом стоимости жизненного цикла.

Как поясняется, этот вид госзакупок предусмотрен с 1 января 2023 года в рамках реализации закона "О государственных закупках".

Проект изменений размещен повторно на портале "Открытые НПА" до 6 декабря.