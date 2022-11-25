Казахстанцы смогут посмотреть инаугурацию президента в прямом эфире

26 ноября состоится инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

26 ноября 2022 года в 10:50 по времени Астаны в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах "Акорды" в социальных сетях начнется трансляция церемонии инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. В них приняли участие шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября 2022 года озвучил окончательные итоги выборов президента страны. Касым-Жомарт Токаев победил на выборах. Он набрал 81,31% голосов.