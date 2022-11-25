Посол США о прямых рейсах в Казахстан: Это очень сложный вопрос

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм 25 ноября прокомментировал вопрос открытия прямого рейса между США и Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Обе стороны заинтересованы в том, чтобы рейс между Казахстаном и США открылся, сказал Дэниел Розенблюм.

"Но, как вы понимаете, это очень сложный вопрос, очень много правил и регуляций, которые нужно соблюдать. В частности, идет разговор с авиационной ассоциацией США. Я не думаю, что это случится завтра или через месяц, но мы настроены положительно в том, что это случится в скором времени". Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм

Ранее Дэниел Розенблюм сказал, что рассматривается вопрос упрощения для казахстанцев получения виз для поездки в Соединенные Штаты. Дипломат рассказал, какие шаги предпринимает американская сторона.