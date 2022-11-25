Казахстанцам могут упростить получение визы в США

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил, что рассматривается вопрос упрощения для казахстанцев получения виз для поездки в Соединенные Штаты, передает корреспондент Zakon.kz.

Дипломат рассказал, какие шаги предпринимает американская сторона.



"Некоторые шаги, которые мы сейчас делаем, – сократить для казахстанцев время ожидания получения визы. Второй вопрос – это разрешение не приходить на собеседование, чтобы люди просто могли подать документы на неиммиграционные визы. Так как мы видим большое положительное влияние, когда казахстанцы и американцы ездят друг к другу". Дэниел Розенблюм

По его словам, на данный момент нет предложения о том, чтобы увеличить срок визы.

"Возможно, это разговор на будущее. Но мы продолжаем разговаривать с правительством Казахстана о том, как нам улучшить выдачу визы на долгий срок с несколькими въездами. Но это должен быть двусторонний въезд". Дэниел Розенблюм

Посол призвал казахстанцев и американцев ездить друг к другу, "так как это является самым крепким отношением между странами".

"В то же время нам нужно быть очень осторожными в политике выпуска наших виз, чтобы обезопасить и не допустить злонамеренных проблем. Я не могу дать вам точный процент, но были частые случаи, когда люди уезжали по туристической визе и оставались там работать. Также была проблема, когда люди остаются дольше срока своей визы. Поэтому во время собеседования на визу наши консулы часто задают очень сложные вопросы, чтобы удостовериться, что люди будут следовать закону". Дэниел Розенблюм

Деловые и туристические визы в США казахстанцам выдаются на 10 лет, студенческие и визы для журналистов – сроком на пять лет.