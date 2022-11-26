Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В WhatsApp появится возможность публиковать голосовые статусы

В WhatsApp появится возможность публиковать голосовые статусы Фото: pixabay
В ближайшее время пользователи WhatsApp смогут отправлять голосовые заметки в качестве статусов продолжительностью до 30 секунд, сообщает Zakon.kz

По информации портала WABetaInfo, публикацию можно будет дополнить текстовым описанием.

Разработчики обращают внимание на то, что обновления вашего голосового статуса будут доступны только тем людям, которых вы выберете в настройках конфиденциальности, и они всегда будут зашифрованы сквозным шифрованием.

Точные сроки появления нововведения для пользователей стабильной версии мессенджера не называются.

Ранее писали о новой функции WhatsApp, когда пользователи могут покидать групповые чаты без предупреждения.

Читайте также

НАСА выводит космический корабль Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны

Илон Маск заговорил о создании собственного смартфона

Очередной апокалипсис: суперкомпьютер предсказал скорую гибель человечества

Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
футболист
Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре
телеведущий
Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления