В WhatsApp появится возможность публиковать голосовые статусы

В ближайшее время пользователи WhatsApp смогут отправлять голосовые заметки в качестве статусов продолжительностью до 30 секунд, сообщает Zakon.kz

По информации портала WABetaInfo, публикацию можно будет дополнить текстовым описанием.

Разработчики обращают внимание на то, что обновления вашего голосового статуса будут доступны только тем людям, которых вы выберете в настройках конфиденциальности, и они всегда будут зашифрованы сквозным шифрованием.

Точные сроки появления нововведения для пользователей стабильной версии мессенджера не называются.

Ранее писали о новой функции WhatsApp, когда пользователи могут покидать групповые чаты без предупреждения.