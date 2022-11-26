В Казахстане планируют увеличить количество авиарейсов на новогодние каникулы

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Дворца независимости высказался о возможности нехватки билетов в период новогодних каникул, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что скоро в стране начнутся новогодние каникулы и люди из крупных городов разъедутся по домам в регионах.

Они поинтересовались хватит ли билетов и готова ли вообще инфраструктура.

Однако министр ответил вопросом на вопрос.

"Все же знают, что будут каникулы, они же ежегодные. Почему они заранее не берут билеты? Ну все прекрасно знают, что будут зимние каникулы, в любом случае, почему мы в сентябре не можем купить билеты? Мне вот это будет интересно". Глава МИИР РК

Также он добавил, как будет решаться ситуация.

"Мы будем увеличивать, конечно, количество рейсов, но желательно, в любом случае, казахстанцам планировать заранее". Каирбек Ускенбаев

В октябре стало известно, что между Казахстаном и Узбекистаном увеличится количество авиарейсов.