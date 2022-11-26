Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане планируют увеличить количество авиарейсов на новогодние каникулы

В Казахстане планируют увеличить количество авиарейсов на новогодние каникулы Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Дворца независимости высказался о возможности нехватки билетов в период новогодних каникул, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что скоро в стране начнутся новогодние каникулы и люди из крупных городов разъедутся по домам в регионах.

Они поинтересовались хватит ли билетов и готова ли вообще инфраструктура.

Однако министр ответил вопросом на вопрос.

"Все же знают, что будут каникулы, они же ежегодные. Почему они заранее не берут билеты? Ну все прекрасно знают, что будут зимние каникулы, в любом случае, почему мы в сентябре не можем купить билеты? Мне вот это будет интересно". Глава МИИР РК

Также он добавил, как будет решаться ситуация.

"Мы будем увеличивать, конечно, количество рейсов, но желательно, в любом случае, казахстанцам планировать заранее".Каирбек Ускенбаев

В октябре стало известно, что между Казахстаном и Узбекистаном увеличится количество авиарейсов.

Читайте также

Более 5 тыс. квартир незаконно сдавались в аренду в Казахстане

В МИИР высказались об установлении лимита при госзакупках для стройкомпаний

В Казахстане продолжат программу "7-20-25"

Мадина Мамырханова
Ускенбаев Каирбек МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Заявление МТСЗН РК
Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления