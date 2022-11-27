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Названы полезные фрукты для утреннего рациона

полезные фрукты на завтрак, бананы, яблоки, киви, грейпфрукт Фото: pixabay
В утренний рацион полезно добавлять бананы, грейпфруты, киви и яблоки. Об этом рассказал российский врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT фрукты эксперт поделился информацией о том, что один банан содержит 9 процентов суточной нормы калия. Их потребление положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. В частности, утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления.

Помимо этого эксперт указал на то, что в бананах много углеводов, что помогает стать утром более энергичным. При этом бананы хорошо насыщают и надолго оставляют чувство сытости.

"У бананов есть много полезных свойств. Они способствуют выводу лишней жидкости из организма и уменьшению отеков", — добавил врач-гастроэнтеролог.

Однако злоупотреблять фруктом тоже не следует. В таком случае из-за содержащегося в нем магния возрастет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, проявлять осторожность нужно людям с диабетом. Перебор с бананами может привести как к набору веса, так и к более серьезным последствиям для организма.

Еще гастроэнтеролог рассказал о пользе грейпфрутов. В них содержится много витамина С, калия и клетчатки, которые положительно влияют на иммунитет.

Киви богат ферментом актинидином. Он необходим для расщепления белков и облегчения переваривания пищи.

Яблоки, по словам специалиста, помогают контролировать количество холестерина в организме, а в кожуре содержится клетчатка, которая помогает работе ЖКТ.

Ранее, 6 октября, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская назвала Топ-15 самых полезных продуктов осени для укрепления здоровья.

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