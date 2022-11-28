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Глава ОДКБ заявил о неготовности организации к гибридным атакам

Зась, ОДКБ, гибридные атаки Фото: odkb-csto.org
ОДКБ пока не готова в полной мере реагировать на гибридные атаки, но идет к этому, заявил 27 ноября глава организации Станислав Зась, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, причина неготовности состоит в том, что организация создавалась исключительно для решения военных угроз.

"Присутствуют разные формы воздействия: и чисто военные, и санкционно-экономические, и информационное, и политическое давление - это все в комплексе. Об этом речь идет, когда мы говорим о гибридной атаке. Я бы сказал так: не в полной мере ОДКБ готово к такого рода противодействию ... но к этому мы идем". Станислав Зась.

Глава ОДКБ отметил, что организация трансформируется, системы стран-участниц ОДКБ "сращиваются" между собой.

"Мы все больше превращаемся в комплексную площадку для обеспечения безопасности наших государств. Это и угрозы террористического характера, это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ (информационно-коммуникационные технологии. - Прим). Разрастается сфера взаимодействия государств и сфера деятельности нашей организации, и это правильно".Станислав Зась

23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время открытия сессии ОДКБ в Ереване объявил о том, с начала 2023 года ОДКБ возглавит Имангали Тасмагамбетов.

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