Травматолог рассказал, как снизить вероятность падения на льду

Чтобы снизить вероятность падения на льду, следует надевать удобную обувь с нескользкой подошвой. Такой совет дал травматолог-ортопед Даниил Бактышев, сообщает Zakon.kz.

Нужно быть осторожным, идти максимально медленно, координируя движения, добавил эксперт.

"В первую очередь для избегания травм в гололед нужно носить удобную обувь с хорошей нескользкой подошвой. И, конечно, важно стараться избегать скользких мест", — подчеркнул Даниил Бактышев.

Если падение все-таки случилось, не нужно спешить и стараться быстро встать. Стоит оценить, насколько сильный ушиб был получен, возможно ли сменить положение тела, пишет РИАМО.

Если человек может самостоятельно передвигаться, то стоит обратиться в травмпункт, чтобы специалисты осмотрели место ушиба и дали рекомендации по лечению. Если подняться самостоятельно не получается, нужно вызвать скорую помощь.

В Астане неравнодушные прохожие спасли 11-летнего мальчика, который провалился под лед. Мальчика сразу же отвезли в больницу.