Столичный школьник провалился под лед, спасая котенка

В Астане неравнодушные прохожие спасли 11-летнего мальчика, который провалился под лед. С ребенком все в порядке, он чувствует себя хорошо, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичной полиции, жительница города во время прогулки в районе спорткомплекса "Алатау" заметила в реке ярко-красную шапочку.

Так как женщина не умеет плавать, то выбежала на дорогу, чтобы остановить машины.

Затем с неравнодушными водителями им удалось вытянуть мальчика из воды.

"Это оказалось нелегко – одежда мальчика намокла, тяжелый рюкзак уже затягивал его вниз, кроме того, он был настолько напуган, что сам не мог бороться". Жительница Астаны

Мальчика сразу же отвезли в больницу.

Позднее выяснилось, что ребенок, возвращаясь домой, увидел на льду котенка. Пытаясь помочь ему, мальчик наступил на лед, который мгновенно треснул.

Как стало известно, отважную горожанку наградили.

3 апреля сообщалось, что две девушки провалились под лед во время фотосессии в Семее. Одну из пострадавших успел спасти отец, вторая погибла. Трагедия произошла в поселке Восточный на реке Иртыш.