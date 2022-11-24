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Столичный школьник провалился под лед, спасая котенка

Столичный школьник провалился под лед, спасая котенка Фото: pixabay
В Астане неравнодушные прохожие спасли 11-летнего мальчика, который провалился под лед. С ребенком все в порядке, он чувствует себя хорошо, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичной полиции, жительница города во время прогулки в районе спорткомплекса "Алатау" заметила в реке ярко-красную шапочку.

Так как женщина не умеет плавать, то выбежала на дорогу, чтобы остановить машины. 

Затем с неравнодушными водителями им удалось вытянуть мальчика из воды.

"Это оказалось нелегко – одежда мальчика намокла, тяжелый рюкзак уже затягивал его вниз, кроме того, он был настолько напуган, что сам не мог бороться".Жительница Астаны

Мальчика сразу же отвезли в больницу.

Позднее выяснилось, что ребенок, возвращаясь домой, увидел на льду котенка. Пытаясь помочь ему, мальчик наступил на лед, который мгновенно треснул.

Как стало известно, отважную горожанку наградили.

3 апреля сообщалось, что две девушки провалились под лед во время фотосессии в Семее. Одну из пострадавших успел спасти отец, вторая погибла. Трагедия произошла в поселке Восточный на реке Иртыш.

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