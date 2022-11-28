В Астане не отменяли занятия для второй смены в школах
Фото: Zakon.kz
В столице ученики второй смены пойдут в школу 28 ноября, рассказали в Городском центре мониторинга и оперативного реагирования, сообщает Zakon.kz.
Школьники начальных классов первой смены учились дистанционно из-за морозов. При этом в Управлении образования города Астаны отметили, что учащиеся со второй смены должны прийти в школу.
Фото: Telegram/ikomek109
В 12 областях Казахстана 28 ноября объявлено штормовое предупреждение.
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