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В Астане не отменяли занятия для второй смены в школах

школьники Фото: Zakon.kz
В столице ученики второй смены пойдут в школу 28 ноября, рассказали в Городском центре мониторинга и оперативного реагирования, сообщает Zakon.kz.

Школьники начальных классов первой смены учились дистанционно из-за морозов. При этом в Управлении образования города Астаны отметили, что учащиеся со второй смены должны прийти в школу.

документ

Фото: Telegram/ikomek109

28 ноября во многих регионах Казахстана температура воздуха упала до -42°C. В Астане утром прогнозировали -21°C, а днем -17°C.

В 12 областях Казахстана 28 ноября объявлено штормовое предупреждение.

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