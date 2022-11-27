В понедельник в большинстве регионов Казахстана температура воздуха упадет до минус 42

В 12 областях Казахстана 28 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В Мангистауской области в понедельник на северо-востоке ожидается гололед. Ветер северо-восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Акмолинской области – туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области в понедельник на юге ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В центре, на юге Актюбинской области – ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области в понедельник ночью на северо-востоке ожидается сильный мороз -42°C.

На юго-западе Абайской области – ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

В Жетысуской области ночью сохраняется сильный мороз -25...-29°C.

В Кызылорде сохраняется ветер восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Улытауской области на большей части ожидается ветер восточный, порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Жезказгане – ветер восточный, порывы 18 метров в секунду.

На севере Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области 28-29 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед. В Таразе 28-29 ноября ночью и утром – туман, гололед.

В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.