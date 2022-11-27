В понедельник в большинстве регионов Казахстана температура воздуха упадет до минус 42
В Мангистауской области в понедельник на северо-востоке ожидается гололед. Ветер северо-восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке Акмолинской области – туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
В Карагандинской области в понедельник на юге ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
В центре, на юге Актюбинской области – ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области в понедельник ночью на северо-востоке ожидается сильный мороз -42°C.
На юго-западе Абайской области – ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.
В Жетысуской области ночью сохраняется сильный мороз -25...-29°C.
В Кызылорде сохраняется ветер восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
В Улытауской области на большей части ожидается ветер восточный, порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Жезказгане – ветер восточный, порывы 18 метров в секунду.
На севере Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
В Жамбылской области 28-29 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед. В Таразе 28-29 ноября ночью и утром – туман, гололед.
В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.