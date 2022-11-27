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Младшие классы в Астане переведут на дистанционку из-за погоды

Младшие классы в Астане переведут на дистанционку Фото: primeminister.kz
Школьники младших классов Астаны перейдут на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом предоставило управление образования столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 28 ноября учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в тексте сообщения.

В понедельник в ряде регионов Казахстана температура воздуха упадет до минус 42. В Астане утром будет -21°, днем -17°.

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