Младшие классы в Астане переведут на дистанционку из-за погоды
Фото: primeminister.kz
Школьники младших классов Астаны перейдут на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом предоставило управление образования столицы.
"В связи с ухудшением погодных условий 28 ноября учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в тексте сообщения.
В понедельник в ряде регионов Казахстана температура воздуха упадет до минус 42. В Астане утром будет -21°, днем -17°.
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