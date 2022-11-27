Младшие классы в Астане переведут на дистанционку из-за погоды

Фото: primeminister.kz

Школьники младших классов Астаны перейдут на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

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