Погиб известный казахстанский блогер и КВНщик

Пропавшего в Актобе известного блогера нашли погибшим в Уральске. По предварительной версии, 38-летний мужчина спрыгнул с балкона 7-го этажа. На месте трагедии найдена предсмертная записка, сообщает Zakon.kz.

Погибшим оказался известный блогер – житель Актобе Мурат Бирмагамбетов, который был известен под псевдонимами Марс Откатович и Мура Мариарчи. Он пропал 19 ноября 2022 года в Актобе, а 27 ноября, в первой половине дня, его тело нашли в микрорайоне Женис в Уральске.

В ДП ЗКО сообщили, что мужчина спрыгнул с балкона на 7-м этаже. На месте трагедии была найдена предсмертная записка.

"В настоящее время по данному делу начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Пресс-служба ДП ЗКО

Мурат Бирмагамбетов играл в КВН, был ведущим, снимал ролики и вел свой блог в Instagram. Кроме этого он занимался благотворительной деятельностью, создал проект "100 друзей", который помогал нуждающимся семьям.

По информации одного Instagram-паблика, в Сети появилось якобы последнее сообщение Мурата, отправленное супруге. В нем указано, что мужчина долгие годы болел игроманией.

По информации полиции, в предсмертной записке, которую оставил блогер, нет ни слова об игромании.