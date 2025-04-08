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Происшествия

Девушка погибла на глазах у десятка очевидцев в Алматы

девушка спрыгнула с балкона 18-го этажа на глазах у прохожих, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 23:25 Фото: Zakon.kz
20-летняя девушка спрыгнула с балкона 18-го этажа на глазах у десятка очевидцев в Алматы и погибла на месте, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК трагедия произошла в одном из жилых комплексов. Местные говорят, девушка приехала сюда на такси и ездила по двору, а затем зашла в лифт и поднялась на 18-й этаж. Перед смертью незнакомка перепугала всех местных жителей. Она забралась на перила балкона. Люди кричали с улицы и пытались ее отговорить.

Отмечается, что о погибшей известно немного. Она жила в Алматинской области. Предположительно, на территорию жилого комплекса приехала целенаправленно, чтобы покончить жизнь самоубийством. По всей видимости, ей удалось зайти в подъезд, когда один из жителей выходил на улицу.

Расследованием трагедии сейчас занимаются полицейские. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Следователи сейчас пытаются выяснить, что толкнуло девушку на отчаянный шаг.

Ранее сообщалось, что в Алматы женщину спасли от суицида с помощью веревки и сноровки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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