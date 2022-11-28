Эксперт озвучила основные причины разводов в Казахстане

Руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Жулдыз Батталова в Астане рассказала 28 ноября об основных причинах разводов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Батталова выделила пять основных причин разводов в Казахстане. Среди них, отметила она, первое место занимают алкоголизм или наркомания кого-то из супругов.

Далее следуют насилие в семье в отношении супруги или детей, а также измена.

В последнее время, отмечает она, также причиной развода становится увлечение азартными играми одного из супругов.

Нетрадиционная сексуальная ориентация кого-то из супругов указывается причиной развода в 22% случаев.

Эксперт сообщила, что самый уязвимый, самый кризисный период приходился на тех, кто прожил в браке пять-девять лет.

"По данным переписи 2009 года я позволю себе сказать о количестве монородительских домохозяйств в Казахстане – это 520 986, где 452 730 – это семьи, состоящие из матерей-одиночек и детей, и 86 256 семей только из отцов с детьми. Можно предположить, что это количество может вполне увеличиться. Данных по итогам новой переписи, к сожалению, нет в доступе". Руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Жулдыз Батталова

Лидируют по числу разводов, по данным спикера, Астана, а также Павлодарская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области.

В ранние браки за последние пять лет вступают чаще всего женщины, которым меньше 18 лет.

В лидерах по этому антипоказателю – Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Атырауская и Мангистауская области.

Реже в ранние браки вступают жительницы Западно-Казахстанской области, а также Шымкента и Астаны.

"При разводе страдают дети. Законы предусматривают ответственность родителей по материальному обеспечению детей. Однако статистика показывает довольно низкий уровень ответственности родителей по отношению к ребенку. Так, за последние пять лет – с 2017 по 2022 год –уровень должников-алиментчиков вырос в 1,8 раза".Жулдыз Батталова

6 cентября стало известно, что женщины в Казахстане первыми подают на развод. Алматинцы стали разводиться чаще: названы причины.