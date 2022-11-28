Традиция дружить: как развивались отношения Казахстана и России

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев находится в Москве с первым визитом после победы на выборах президента 2022 года. И выбор для первой зарубежной поездки на новом сроке выбран не случайно, ведь дружба народов Казахстана и России имеет длинные исторические корни.

Еще в 16 веке, в в 1594 году по поручению легендарного казахского хана Тауекеля было направлено первое посольство в Москву во главе с Кул-Мухаммедом, ставший первым казахским послом в Российском государстве.

Надо заметить, что казахская дипломатическая миссия была заранее неплохо подготовлена, подобран крайне удачный политически момент, поэтому в России казахское посольство приняли крайне радушно и был подписан ряд первых основополагающих договоров. Более того, в знак дружбы и установления отношений в Казахскую степь было отправлено русское посольство во главе с Вельямином Степановым, владевшего родственным казахскому татарским языком.

Любопытный факт, что во время своей российской миссии, Кул-Мухаммед за столь короткий срок пребывания, сумел добиться личной дружбы с русским царем. Это было нетривиальным событием для тех времен, вследствие чего летописцы особо отметили активность казахского посла.

Не менее примечательна история казахского султана Ораз-Мухаммеда волею судеб оказавшимся в Москве в середине 16-го века. Молодой Ораз-Мухамед сумел построить дружеские отношения при царском дворе, в частности с Борисом Годуновым, который вступив на престол пожаловал своему казахскому другу Касимовское ханство, политическое образование входившее в состав России.

Родство душ

Особые отношения с Казахстаном сложились у одного из самых знаковых русских поэтов Александра Сергеевича Пушкина. Знаменитый поэт бывал в Уральске, описывал в своих произведениях (Капитанская дочка) казахский быт, а также серьезно интересовался культурным достоянием казахского народа. Так, в его бумагах были обнаружены записи известной казахской легенды "Козы-корпеше и Баян-сулу".

Искренность А.С. Пушкина в уважении к казахскому народу не осталась без взаимности. Великий казахский философ и мыслитель Абай Кунанбаев перевел на казахский порядка 50 поэтических произведений Пушкина, в частности несколько отрывков из "Евгения Онегина", тем самым уже в те года, ознакомив простых казахов с достоянием русской литературы. А "Письмо Татьяны" переложенной в поэтической манере Абаем на казахский язык, прекрасно легло на струны домбры, став неотъемлемой частью казахской музыкальной культуры.

Знаменитый российский составитель словаря Владимир Иванович Даль в своих письмах во время проживания в Казахстане писал: "Живу опять на кочевке, где так хорошо, так хорошо, что не расстался бы". Именно казахам В.И. Даль посвятил два лирических романа "Бикей и Мауляна" и "Майна", в котором видно понимание автором мелких деталей и искренняя любовь к казахскому народу. Даже своему сыну В.И. Даль дал весьма красноречивое имя Лев-Арслан, ставшим ему вечной памятью о его жизни среди казахов.

Ну и конечно же, говоря о казахско-русской дружбе, нельзя не упомянуть трогательную историю крепких братских отношений между ученым Шоканом Валихановым и писателем Федором Достоевским.

Ш.Валиханова и Ф.Достоевского связал город Семипалатинск (ныне Семей), где два выдающихся деятеля провели много времени в совместных диспутах и время провождении, найдя в друг друге равных по уровню интеллекта и близких по духовным убеждениям собеседников.

Сохранилась переписка между Ш. Валихановым и Ф.Достоевким, по которым видно какое влияние оказала их дружба на развитие творческой деятельности обоих авторов. К примеру в одном из посланий Ф. Достоевский горячо убеждает Ш. Валиханова написать о Казахстане: "Вы спрашиваете совета: как поступить Вам с вашей службой и вообще с обстоятельствами. По-моему, вот что: не бросайте заниматься. У вас есть много материалов. Напишите статью о Степи. Ее напечатают (помните мы об этом говорили). Всего лучше, если б вам удалось написать нечто вроде своих записок о степном быте и т. д. Это была бы новость, которая заинтересовала бы всех……. Не великая-ли цель, не святое-ли дело, быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал России, что такое Степь, ее значение и ваш народ относительно России……..

Надо заметить, что Шокан Валиханов в полной мере прислушался совету своего друга Федора Михайловича и его труды о казахской степи того времени до сих пор являются обязательными для изучения любому, кто хочет понимать историю Казахстана из первоисточников. А в легкости пера в научных работах Шокана Валиханова без труда угадываются с пользой проведенные долгие вечера с литературным гением Федора Достоевского.

Мукагали Макатаев в стихотворении "Сергею Есенину" пишет о духовном родстве с своим российским собратом по перу: "Как встретила тебя Москва, так и встретила меня Алма-Ата... Как и ты, где бы я ни был, меня окружает Рязань - родной аул и народ мой, мы оба из одного аула...".

Взаимная любовь

Теплые чувства казахского русского народов друг к другу выразились не только в искренности дружеских отношений между великими и простыми людьми, но и целом ряде совместных казахско-русских браков, которые сделали судьбу самых разных людей совершенно иной.

Как тут не вспомнить знаменитую историю романтического знакомства и чистой любви выдающегося казахского политического и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова и его верной супруги Александры. Дочь лесника, у которого проживал молодой Ахмет, стала по-настоящему той самой половинкой, которая заняла место рядом с пламенным борцом за права казахов, вдумчивым литератором и преданным делу ученым, поддерживая его в радости и невзгодах.

К несчастью, А. Байтурсынов по несправедливому приговору был расстрелян. Александру привела к безвременной кончине тяжелая болезнь, заработанная в заключении. И все же, несмотря на столь трагическую судьбу, многие очевидцы вспоминают, как пронесли рука об руку свое светлое чувство умный, интеллигентный, крепкий духом Ахмет и мягкая, потрясающе женственная, но с не менее стойким характером Александра.

Не менее яркая любовь в межнациональной семье была у другого видного политического деятеля, одного из лидеров партии "Алаш", а также первого ее председателя Алихана Букейханова. Молодой, энергичный, но уже выделявшийся среди окружающих яркой харизмой и образованностью Алихан, в годы работы в г. Омск познакомился с Еленой Севостьяновой, дочерью потомков русских переселенцев в Сибирь. А через некоторое время влюбленная пара решила скрепить свою любовь узами брака. Насколько непростое это решение, можно судить по приписываемым отцу Елены словам: "Доченька! Лучшего избранника, чем Алихан, я бы тебе никогда и не пожелал. Но вы оба должны быть готовы к трудностям. Он казах и вырос среди степняков с их условностями и традициями. Ты русская. Ему в степи будут ставить в вину, что избрал русскую. Тебя будут часто упрекать твои соплеменники, что твой муж – инородец. Я вас благословляю, но будьте терпеливыми, и хранит вас любовь".

Своего первенца-сына Алихан и Елена назовут казахским именем Укитай, а красавицу-дочку – русским именем Лиза.

Душа в душу прожили вместе, по свидетельству современников, создав межнациональную семью, другой лидер партии "Алаш", талантливый оратор, прекрасный юрист и пламенный патриот казахского народа Жаханша Досмухамедов и его жена Ольга Колословская, бывшая на момент знакомства студенткой медицинских курсов. Ольга стала опорой Жаханши и в годы стремительного взлета его как политического деятеля, и в годы репрессий.

Непрерывность истории

В современном Казахстане эта традиция укрепления родственных связей между народами ничуть не уменьшилась. Причем во всех слоях общества, включая таких известных деятелей, как первый космонавт Тохтар Аубакиров и Татьяна Михайловна, знаменитый поэт Олжас Сулейменов и Маргарита Владимировна, режиссер Ардак Амиркулов и Эвелина Юрьевна, политолог и дипломат Ермухамет Ертысбаев и Людмила Анатольевна, публицист Герольд Бельгер и его жена Раиса Закировна, Талгат Мусабаев и Виктория Вольдемаровна, Коломийцев Владимир – Жамиля Ибадуллаевна. И этот список огромен. Как подсказывают данные Бюро национальной статистики, в 2021 году из 140 256 браков 22 390 было смешанными. То есть практически каждый шестой заключенный союз, в котором львиную долю занимают казахско-русские брачные отношения.

К тому же, современная наука подтверждает правильность такого выбора не только химией чувств, но и таким положительным эффектом как снижение риска заболеваемости детей многими аутоиммунными и наследственными заболеваниями.

К примеру, в одном из своих интервью директор Института общей генетики Лейла Джансугурова объясняет, что "смешанные браки обогащают генофонд. В последующих поколениях есть возможность не только "избавиться" от редких болезней, но и дать проявиться положительным генам от обоих родителей. Положительный эффект может проявиться и в социальном плане в виде хорошей приспособляемости, стрессоустойчивости. Ведь дети в таких браках с малолетства должны уметь жить в двух культурах, иногда довольно разных. А это приучает находить компромиссы в любых ситуациях".

Конечно, это не должно ввести в эйфорию, разница культур, ментальности, бытовых привычек, разность окружения может только усложнить жизнь молодых, если они не готовы к трудностям совместного проживания и жизни в условиях двух, а то и больше культур. Но настоящая любовь даст только положительный результат, став еще одной ниточкой в дружной семье народов Казахстана.

Реалии сегодняшнего дня

В последние дни, Казахстан был взбудоражен новостями о многочисленных российских релокантов хлынувшим к нам в страну. И казахстанцы, плоть до самого высшего руководства, вновь проявили свойственное нашему народу гостеприимство и радушие. Так, президент К.К. Токаев говоря о переселенцах отметил, что "нельзя идти на поводу у провокаторов", а наоборот проявить свойственное казахстанцам радушие и гостеприимство, ведь «сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности».

И подавляющее большинство рядовых казахстанцев полностью разделили убеждение президента К.К. Токаева в важности и нужности умения помогать нуждающимся в помощи, особенно когда речь идет о соседях и старых друзьях.

Примером стали многочисленные случаи бескорыстной помощи рядовых казахстанцев самым разным гостям испытывавших трудности от неожиданности переезда.

Государственные органы также сумели правильно отреагировать на слова президента, организовав отдельные ЦОНы для регистрации и обеспечения ИИН прибывших релокантов, а также наладив понятную и удобную систему учета иностранцев.

Это уже дало свои плоды, к казахстанским дипломатическим представительствам россияне приносят в знак благодарности цветы, некоторые гости растроганные радушным приемом снимают видео благодарности или проводят трогательные акции, как например инициативный субботник в Уральске одного из российских релокантов.

Многие россияне отмечали, что не ожидали столь радушного приема и отзывчивости людей. Но это далеко не случайность, и хотя мы настолько привыкли к этому, что даже не осознаем, насколько большим достижением является такая тесная связь и взаимное проникновение культур. И это результат не одного дня, а плод долгого и терпеливого созидания отношений, в котором любовь и дружба побеждали злобу и ненависть.