#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
События

В Москве открыли сквер дружбы Казахстана и России

сквер, Москва, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:37 Фото: gov.kz
В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию в Москве состоялось открытие Сквера дружбы Казахстана и России. Новый сквер расположен в Южном административном округе Москвы в районе станции "Алма-Атинская", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, в торжественной церемонии приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Яцкин, представители дипломатического корпуса, известные российские и казахстанские деятели культуры и искусства.

"Идея создания этого сквера, которая инициирована правительством города Москвы и поддержана Министерством иностранных дел России, реализуется весьма своевременно. Это подтверждает стратегический добрососедский характер отношений между странами. Символично, что мы открываем сквер накануне исторического государственного визита президента Казахстана. Без сомнения, и в Москве, и в российских регионах, и в Казахстане таких общественных пространств предостаточно. Но их не может быть мало, потому что они подтверждают связь поколений наших стран".Андрей Яцкин

Фото: gov.kz

По словам казахстанского министра, Россию и Казахстан связывает крепкая ментальная связь, основанная на многовековых традициях добрососедства и духовных ценностях. И заглавную роль в этом играет беспрерывная культурная коллаборация, истоки которой уходят в глубокую древность.

Фото: gov.kz

По ее мнению, для обеих стран культура стала "духовным мостом", ведущим к ступеням просвещения, самобытности и единства. Нынешний год, как, впрочем, и все предыдущие, вновь подтвердил прочность традиций и богатство культурных и творческих связей между нашими народами, отметила Аида Балаева.

Напомним, что в мае 2025 года в Астане была открыта Аллея вечной дружбы Казахстана и России.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:37
Останкинскую телебашню окрасили цветами флага Казахстана

Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Флаги Казахстана и России украсили Москву к визиту Токаева
23:23, 10 ноября 2025
Флаги Казахстана и России украсили Москву к визиту Токаева
Аллея вечной дружбы Казахстана и России открылась в Астане
18:27, 28 мая 2025
Аллея вечной дружбы Казахстана и России открылась в Астане
Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае
15:58, 02 сентября 2025
Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: