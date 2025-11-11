В Москве открыли сквер дружбы Казахстана и России

В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию в Москве состоялось открытие Сквера дружбы Казахстана и России. Новый сквер расположен в Южном административном округе Москвы в районе станции "Алма-Атинская", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, в торжественной церемонии приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Яцкин, представители дипломатического корпуса, известные российские и казахстанские деятели культуры и искусства.

"Идея создания этого сквера, которая инициирована правительством города Москвы и поддержана Министерством иностранных дел России, реализуется весьма своевременно. Это подтверждает стратегический добрососедский характер отношений между странами. Символично, что мы открываем сквер накануне исторического государственного визита президента Казахстана. Без сомнения, и в Москве, и в российских регионах, и в Казахстане таких общественных пространств предостаточно. Но их не может быть мало, потому что они подтверждают связь поколений наших стран". Андрей Яцкин

Фото: gov.kz

По словам казахстанского министра, Россию и Казахстан связывает крепкая ментальная связь, основанная на многовековых традициях добрососедства и духовных ценностях. И заглавную роль в этом играет беспрерывная культурная коллаборация, истоки которой уходят в глубокую древность.

Фото: gov.kz

По ее мнению, для обеих стран культура стала "духовным мостом", ведущим к ступеням просвещения, самобытности и единства. Нынешний год, как, впрочем, и все предыдущие, вновь подтвердил прочность традиций и богатство культурных и творческих связей между нашими народами, отметила Аида Балаева.

Напомним, что в мае 2025 года в Астане была открыта Аллея вечной дружбы Казахстана и России.

Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".