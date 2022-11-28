О чем говорят исследования политических процессов в Новом Казахстане

На днях Международный Институт Социологии и Политики презентовал доклады: "Основные итоги работы Касым-Жомарта Токаева на посту президента 2019-2022 годы" и "Итоги президентских выборов 2022 года".

В принципе это было логично вначале провести исследование трехгодичной деятельности Касым-Жомарта Токаева на посту главы государства, а затем уже подводить итоги досрочных президентских выборов. Здесь надо отметить, что данные аналитические работы, вышедшие на трех языках – казахском, русском и английском, весьма важны для истории Казахстана. В первую очередь, потому что новую страницу в истории, всегда следует начинать с анализа прошлых лет.

В этих аналитических докладах отображены: результаты социально-экономического развития страны, а также деятельность Касым-Жомарта Токаева на внешнеполитическом поле в его первый президентский срок, история президентских выборов, их законодательное регулирование, анализ политических платформ кандидатов, ход собственно выборов и агитационной кампании. Также был сделан анализ результатов выборов и приведена хроника деятельности кандидатов во время агитации.

Это очень хороший опыт для начинающих экспертов, поскольку помимо обучения в теории, они смогли применить полученные знания на практике, показать аналитические навыки работы с данными и с текстами, а также продемонстрировать свое знание политических технологий, в частности избирательных кампаний.

Фото: Zakon.kz

"Учитывая предстоящие изменения электоральных процессов, это сильно поможет им в будущем как для исследования, так и для возможного руководства штабами кандидатов, – отмечает политолог Марат Шибутов, руководитель проекта "Школы молодых экспертов" при МИСП.

Примечательно, что в каждом своем Послании народу Казахстана, международных докладах, выступлениях на совещаниях президент Касым-Жомарт Токаев, не устает повторять о стратегическом курсе на новом этапе развития страны, дает обещания по обеспечению справедливости в казахстанском обществе путем прогрессивных реформ. Все это отражено в докладе "Основные итоги работы Касым-Жомарта Токаева на посту президента 2019-2022 годы".

Фото: Zakon.kz

Здесь также дана очень подробная биография Токаева и его семьи, показаны его основные шаги в области внешней и внутренней политики, экономики, социальной сферы, борьбы с чрезвычайными ситуациями, которые предпринял президент. Проводя сравнительный анализ озвученных Касым-Жомартом Токаевым вопросов в предвыборной программе 2019 года, можно сделать вывод, что слова главы государства не расходятся с делом, поскольку фактически все они были отражены в принятых позже законодательным органом нормативно-правовых актах, которые подробно освещаются в докладе молодых экспертов.

Здесь также весьма интересны исследования в области внешнеэкономической деятельности Токаева, учитывая, что до кресла президента он, начиная с 1975 года, работал в МИД. Как отмечено в докладе, за 2019-2022 годы президент подписал больше 400 нормативно-правовых актов, из них из них 86 напрямую связаны с дипломатией и около 100 – с международными отношениями. Но безусловным триумфом дипломатии, стал 2022 год, когда глава государства провел 115 встреч, принял участие в Генеральной Ассамблее ООН, проводил встречи и переговоры по линии ОДКБ. При его участии был создан Совет председателей верховных судов стран СНГ, проведен саммит ШОС, Съезд лидеров мировых и традиционных религий и пр., то есть все то, что, безусловно, играет значительную роль в продвижении имиджа Казахстана на внешнеполитической арене.

Фото: Zakon.kz

По-своему интересен и доклад "Итоги президентских выборов 2022 года", где вначале подробно рассказывается история президентских выборов, начиная с 1991 года и заканчивая днем сегодняшним. Интересно здесь сравнение президентских выборов 2022 года с выборами президента состоявшимися 10 января 1999 года, когда за кресло главы государства боролись такие тяжеловесы, как Нурсултан Назарбаев (81,75% голосов), председатель КПК Серикболсын Абдильдин (12,08% голосов), генерал Гани Касымов (4,72% голосов) и депутат Сената Энгельс Габбасов (0,78% голосов избирателей). Причем в сравнениях всех выборов состоявшихся со времен обретения Казахстана независимости, интересны не только особенности проведения самих выборов, но и распределение голосов избирателей, и сравнение программ кандидатов в президенты.

Очень подробно проанализированы выборы президента 2022 года, начиная с регуляторных норм, рассмотрения особенностей претендентов в президенты, а затем и программ кандидатов в президенты, агитационным периодом и заканчивая самими выборами. Здесь интересно посмотреть доли распределения голосов за кандидатов в крупных городах и регионах страны, и почему образ того или иного кандидата оказался востребованным для одних избирателей, и совсем не интересен для других.

Отмечено в докладе и то, что выборы 2022 года осложнялись обстановкой в стране, вызванной попыткой государственного переворота с массовыми беспорядками (где было 238 погибших и по итогам которой расследуется и расследовано 4 642 уголовных дела), серьезными изменениями в элите, внешними конфликтами, высокой инфляцией – 18,8%.

"Поэтому данные выборы можно рассмотреть не только как собственно избирательный процесс, но и как проверка казахстанского общества и государства обеспечивать стабильность и нормальность в достаточно тяжелых условиях", - отмечено в докладе.

Вместе с тем, внеочередные выборы президента можно рассматривать как необходимость нового шага накануне грядущих преобразований, как то: экономическая модернизация, где ставка делается на перерабатывающую отрасль; политические реформы, где уже произошел ряд преобразований и похоже они продолжатся в ближайшей перспективе; социальная модернизация, охватывающая целый рад аспектов повседневных проблем казахстанцев.

В заключение стоит отметить, что данные доклады будут интересны, прежде всего, политологам, историкам, юристам, социологам и представителями СМИ, специализирующимся на политической журналистике. То, что происходит сегодня на внутриполитическом поле Казахстана, на внешнеполитической арене, где наша страна тоже постепенно набирает свой вес, позволяет говорить о возможности возрождения казахстанской политической журналистики, которая на протяжении многих лет фактически была анабиозе. Пришло время просыпаться.