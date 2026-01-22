#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
506.7
593.14
6.53
События

В Казахстане построят четыре новых фармзавода

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 12:05 Фото: primeminister.kz
В рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане ведется системная работа по увеличению доли отечественного производства в фармацевтической отрасли, сообщает Zakon.kz.

Так, правительством одобрено заключение соглашений об инвестициях между Министерством здравоохранения и компаниями ТОО "АлтИНФАРМ", ТОО "МСП-РОМФАРМ", ТОО "Абди Ибрагим Глобал фарм", АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" по локализации фармпроизводств.

Общий объем инвестиций по утвержденным проектам составляет 173 млрд тенге.

Соответствующие постановления подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Реализация проектов предусматривает локализацию производства 356 наименований лекарственных средств, включая социально значимые препараты. Производственная линейка охватит средства для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета, а также иммунобиологические, противовирусные, антианемические, обезболивающие, противовоспалительные, противопростудные и противомикробные препараты.

"Новые предприятия будут размещены в Алматы (два проекта), а также в Туркестанской и Алматинской областях", – уточнили в пресс-службе главы правительства.

В частности, проект ТОО "АлтИНФАРМ" предусматривает строительство фармацевтического завода в специальной экономической зоне "Парк инновационных технологий" в Алматы. Объем инвестиций оценивается в 58,5 млрд тенге. Планируется выпуск 54 лекарственных средств, из них 35 – социально значимые. Производственный портфель включает выпуск иммунобиологических препаратов, а также лекарства для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета. Проект предусматривает создание около 60 рабочих мест. Стратегическими партнерами выступают компании Sinopharm, Sinovac и Kangtai Biological Technology.

По проекту АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" в Алматы также будет построен фармкомплекс по выпуску активных фармацевтических ингредиентов, лекарственных средств и биопрепаратов в соответствии с международными стандартами GMP. Объем инвестиций – 39,2 млрд тенге. Планируется выпуск 53 лекарственных средств, из них 17 – социально значимые. Проект предусматривает создание не менее 200 рабочих мест. Стратегический партнер – Nobel İlaç.

В рамках проекта ТОО "Абди Ибрагим Глобал фарм" предусмотрено создание фармацевтического комплекса с многопрофильными производственными линиями в Алматинской области. Объем инвестиций составляет 39 млрд тенге. Намечен выпуск 76 лекарственных средств, включая противовирусные препараты, лекарственные средства для лечения сахарного диабета II типа и антианемические препараты. Проект предполагает создание не менее 150 рабочих мест. Стратегический партнер – Abdi İbrahim.

Проект ТОО "МСП-РОМФАРМ" предполагает строительство высокотехнологичного фармацевтического завода в специальной экономической зоне TURAN Туркестанской области и на производственных площадках в Алматинской области с общим объемом инвестиций в 36,7 млрд тенге. Планируется выпуск 101 лекарственного средства, включая обезболивающие, противовоспалительные, противопростудные и противомикробные препараты. Будет создано порядка 265 рабочих мест. Партнерами проекта являются World Medicine и Rompharm.

Всего в рамках реализации инвестпроектов будет создано порядка 675 новых рабочих мест.

Строительство заводов и их ввод в эксплуатацию позволит существенно увеличить долю казахстанского производства лекарственных средств, снизить импортозависимость фармацевтического рынка, укрепить устойчивость лекарственного наполнения и обеспечить население доступными и качественными медикаментами отечественного производства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На реконструкцию тепломагистрали Уральска выделено 2,5 млрд тенге
12:04, 04 августа 2025
На реконструкцию тепломагистрали Уральска выделено 2,5 млрд тенге
В Шымкенте будет создан медико-фармацевтический кластер
09:00, 28 марта 2023
В Шымкенте будет создан медико-фармацевтический кластер
Строительство завода по переработке 1 млн тонн сахарной свеклы стартовало в Жамбылской области
17:43, 25 сентября 2025
Строительство завода по переработке 1 млн тонн сахарной свеклы стартовало в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: