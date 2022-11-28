В двух областях Казахстана на всех республиканских трассах ограничат движение

28 ноября 2022 года с 19:00 в Абайской и Восточно-Казахстанской областях прогнозируется понижение температуры воздуха ниже 30 градусов мороза. В связи с этим будет временно ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в АО "НК "КазАвтоЖол", в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения с 19:00 будет временно ограничено движение дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на всех республиканских автодорогах Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

"Пользователей республиканских трасс просим корректировать маршрут заранее, не выезжать на дальние расстояния и внимательно следить за изменениями погоды!" Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам порекомендовали обращаться в круглосуточный call-центр АО "НК "КазАвтоЖол" "1403".

Ранее сообщалось, что морозы до 43 градусов и сильные осадки ожидаются в Казахстане 29 ноября - 1 декабря 2022 года.