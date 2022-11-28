Токаев предложил расширить пропускную способность на пограничных переходах с Россией

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал направления, в которых Казахстан и Россия могли бы расширить свое сотрудничество, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства предложил усилить деятельность подкомиссий по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества.

По его словам, последнее заседание было в октябре 2019 года, поэтому он предложил провести следующее в ближайшее время.

"Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаю, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснационльных коридоров, в том числе инициативы "Один пояс – один путь", маршрута "Север – Юг" и, конечно же, сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на межрегиональном форему Казахстана и России

Кроме того, как отметил президент, Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых инвестиционных отношений. Приоритетом является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на наших приграничных территориях.

"В 2019 году в Северо-Казахстанской области появилась СЭЗ Qyzyljar. В самое ближайшее время там появятся современные экспорто-ориентированные производства. Считаю, что деятельность этой СЭЗ может придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран. Еще один наш приоритет – расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов. В Павлодарской, Атырауской областях имеются благоприятные условия для работы российских предприятий, аллюминиевого и нефте-химического кластера. Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в экономику страны.