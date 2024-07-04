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Токаев предложил расширить сеть университета ШОС

Касым-Жомарт Токаев, ШОС, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 16:54 Фото: akorda.kz
4 июля 2024 года в Астане во Дворце Независимости на саммите "ШОС плюс" президент Касым-Жомарт Токаев предложил расширить сеть университета Шанхайской организации сотрудничества и включить в него новые учебные заведения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что еще одним крайне важным направлением деятельности ШОС является расширение культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Эта важная сфера находилась постоянно в фокусе нашего председательства, потому что казахская земля издревле была своеобразным перекрестком цивилизаций. Убежден, что огромное пространство ШОС, пронизанное уникальным культурным кодом большой Евразии, должно и впредь выполнять историческую роль сближения народов. Действенным инструментом в этом плане является создание культурных центров", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что реализация подобных проектов на всем пространстве ШОС будет содействовать установлению более тесных культурно-гуманитарных связей между странами.

"В это дело важно активно вовлекать молодежь, создавая возможности для ее всестороннего развития и более интенсивных контактов. Казахстан мог бы выступить центром притяжения креативных индустрий и предлагает ввести в практику ежегодные встречи молодых лидеров и талантов стран ШОС. Дополнительную динамику также необходимо придать сфере образования – стоило бы расширить сеть университета ШОС путем включения в него новых учебных заведений партнеров по диалогу", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, следует ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, и особенно – по техническим специальностям.

"Казахстан со своей стороны готов продолжить практику предоставления научно-образовательных грантов для обучения в своих ведущих вузах. В заключение хочу подчеркнуть решительную приверженность Казахстана к всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ШОС и в формате "ШОС плюс", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

4 июля 2024 года состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Какие документы подписали страны – участницы ШОС, можно прочитать здесь.

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