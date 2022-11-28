Токаев: Будем делать все, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций

28 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций в экономику страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава государства сказал на открытии межрегионального форума Казахстана и России.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное экономическое взаимодействие". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 млрд долларов.

При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 млн долларов.

27 ноября сообщалось, что Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.