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Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях

ухудшение погоды Фото: pexels
В пяти регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за резкой смены погоды. 29 ноября ожидаются снег, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области синоптики прогнозируют усиление ветра восточного, северо-восточного направления. Ночью до 15-20 м/с, в центре области – до 25 м/с, днем в центре области – 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный, северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юге Карагандинской и Улытауской областей – ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

"Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области, 15-20 м/с, ночью на севере, в горных районах области порывы 23-28 м/с.РГП "Казгидромет"

В Шымкенте и Туркестане – временами туман. Ветер юго-западный ночью, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Абайской области – сильный мороз -40°C.

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