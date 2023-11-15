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Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предупредили о резкой смене погоды на большей территории Казахстана 16-18 ноября. По информации синоптиков, по республике ожидается гололед, туман и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

16 ноября в Астане синоптики прогнозируют ветер южный, юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с. В Акмолинской области ветер юго-западный, южный, на севере, востоке области с порывами до 20 м/с.

"Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении Казгидромета.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на севере области порывы 18 м/с.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. На севере, западе, в центре Абайской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

В Семее прогнозируется ветер юго-восточный, днем с порывами 15-20 м/с. На западе Кызылординской области – туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы будут достигать 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. На юге, в центре области – туман.

На северо-востоке, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на юго-западе области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем 16 ноября порывы 23 м/с, сутки 18 ноября порывы 23-28 м/с.

В Таразе ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, 18 ноября временами 25 м/с.

18 ноября днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте.

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