Ликвидирован крупнейший в Европе наркокартель, контролирующий треть рынка кокаина

Полицией Евросоюза задержаны 49 ключевых подозреваемых - членов крупнейшей преступной сети, а также изъято 30 тонн кокаина, сообщает Zakon.kz

Как сообщается в пресс-релизе полицейской службы Европейского Союза (Европол) в ходе спецоперации "Свет пустыни" с 8 по 19 ноября были проведены рейды в 6 странах нацеленные как на центр управления и контроля, так и на логистическую инфраструктуру наркотрафика в Европе.

Крупнейший в Европе наркокартель ликвидирован, задержаны несколько десятков подозреваемых и изъято в общей сложности 30 тонн кокаина. Расследование вели более чем два года, а участвовали правоохранительные органы Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости в отчете 2022 года замечает, что производство и оборот веществ остаются одной из самых важных проблем в регионе. В 2020 году, по данным Центра, в Евросоюзе был изъят рекордный объем кокаина - 213 тонн.