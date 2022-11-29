Ликвидирован крупнейший в Европе наркокартель, контролирующий треть рынка кокаина
Как сообщается в пресс-релизе полицейской службы Европейского Союза (Европол) в ходе спецоперации "Свет пустыни" с 8 по 19 ноября были проведены рейды в 6 странах нацеленные как на центр управления и контроля, так и на логистическую инфраструктуру наркотрафика в Европе.
Крупнейший в Европе наркокартель ликвидирован, задержаны несколько десятков подозреваемых и изъято в общей сложности 30 тонн кокаина. Расследование вели более чем два года, а участвовали правоохранительные органы Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов и США.
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости в отчете 2022 года замечает, что производство и оборот веществ остаются одной из самых важных проблем в регионе. В 2020 году, по данным Центра, в Евросоюзе был изъят рекордный объем кокаина - 213 тонн.
— Europol (@Europol) November 28, 2022
Between 8-19 November, coordinated raids were carried out across Europe and the United Arab Emirates (UAE). pic.twitter.com/XHrMagzIBj