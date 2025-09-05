КНБ изъял крупнейшую партию кокаина в истории Казахстана

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил об изъятии крупнейшей партии кокаина в истории страны, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению КНБ за 5 сентября 2025 года, служба ликвидировала международный канал контрабанды наркотиков.

"Своевременно принятыми мерами в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма". Пресс-служба КНБ

В Комитете подчеркнули, что маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.

"По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина". Пресс-служба КНБ

Теперь проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее стало известно о задержании в Актобе 31-летнего рэп-исполнителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре у него был изъят зип-пакет с порошкообразным веществом.