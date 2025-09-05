#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.05
629.16
6.65
События

КНБ изъял крупнейшую партию кокаина в истории Казахстана

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 15:29 Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил об изъятии крупнейшей партии кокаина в истории страны, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению КНБ за 5 сентября 2025 года, служба ликвидировала международный канал контрабанды наркотиков.

"Своевременно принятыми мерами в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма".Пресс-служба КНБ

В Комитете подчеркнули, что маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.

"По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина".Пресс-служба КНБ

Теперь проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее стало известно о задержании в Актобе 31-летнего рэп-исполнителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре у него был изъят зип-пакет с порошкообразным веществом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Тонкости духовной дипломатии: как собрать за одним столом лидеров мировых религий
События
16:06, Сегодня
Тонкости духовной дипломатии: как собрать за одним столом лидеров мировых религий
Разыскиваемого за мошенничество на 126 млн тенге казахстанца вернули из Бишкека
События
15:14, Сегодня
Разыскиваемого за мошенничество на 126 млн тенге казахстанца вернули из Бишкека
Дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион: куда направят деньги, раскрыли в АФМ
События
14:30, Сегодня
Дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион: куда направят деньги, раскрыли в АФМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: