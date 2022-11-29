В Казахстане могут снизить пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана рассмотрит возможность снижения порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопросы журналистов в кулуарах правительства 29 ноября.

"По этому вопросу у нас сейчас работает рабочая группа совместно с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Поэтому мы, наверное, на этой рабочей группе рассмотрим". Тамара Дуйсенова

Глава Минтруда напомнила, что увеличение порогов минимальной достаточности было связано с повышением размера минимальной заработной платы с 42 500 тенге до 60 тыс. тенге.