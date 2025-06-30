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Общество

Снизят ли пороги для досрочного снятия пенсионных накоплений: ответ главы Минтруда

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова в кулуарах правительства 30 июня 2025 года рассказала, стоит ли ожидать снижения порога для изъятия излишек пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтруда считает, что по своей природе пенсионные накопления должны обеспечивать достаточно обеспеченную старость.

"Изъятие пенсионных накоплений в раннем возрасте влечет за собой снижение актуальности, стоимости этих пенсионных выплат в далеком будущем, в старости. Поэтому на сегодняшний день, наверное, этого не стоит делать (пересматривать пороги для изъятия излишков в сторону снижения. – Прим. ред.), – уверена Светлана Жакупова.

12 февраля 2025 года в ЕНПФ прокомментировали слухи о возможном запрете на снятие пенсионных излишков для казахстанцев.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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