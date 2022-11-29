Дуйсенова рассказала об экзаменах для получения гражданства Казахстана

Фото: Zakon.kz

Министр труда и социально защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 29 ноября рассказала, что желающие получить гражданство Казахстана должны будут сдать два экзамена на знание казахского языка и истории, передает корреспондент Zakon.kz.

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