Дуйсенова рассказала об экзаменах для получения гражданства Казахстана
Фото: Zakon.kz
Министр труда и социально защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 29 ноября рассказала, что желающие получить гражданство Казахстана должны будут сдать два экзамена на знание казахского языка и истории, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минтруда отметила, что уже подготовлены предварительные задания, в следующем году их апробируют.
"Сейчас прибывают из дальнего зарубежья этнические казахи, у которых в документах не прописано, какой они национальности. В этой связи сейчас уже подготовлены предварительные задания для базового казахского языка и истории. В следующем году мы будем апробировать для тех этнических казахов, у которых в документах не прописана национальность". Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова
Базовую программу подготовили специальные комиссии при акиматах.
8 ноября стал известно, что при предоставлении гражданства Казахстана будет учитываться знание госязыка.
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