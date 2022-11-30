В Жезказгане наладили работу ТЭЦ

Городские власти Жезказгана сегодня сообщили о нормализации работы ТЭЦ, передает Zakon.kz.

"В настоящее время в работе 4 котлоагрегата (№6, 7, 9, 11), а также 3 турбоагрегата (6, 7, 8). Отпуск тепла с ЖТЭЦ производится согласно утвержденному температурному графику. ЖТЭЦ работает в штатном режиме", – говорится в сообщении акима.

Накануне вечером сообщалось, что на Жезказганской ТЭЦ вышел из строя второй по счету котел за два дня. Всего двое суток назад произошел сбой в работе 5-го котла теплоцентрали.

Тепло для жителей города вырабатывали всего три котла. В результате температура воздуха в домах понизилась на 9 градусов.

Нарекания со стороны жителей поступали и до этих аварий. Жезказганцы сетуют на холод в квартирах с начала отопительного сезона.

Замакима города Ерлан Кусаинов заявил, что тепло не подается в соответствии с требованиями. Все, что можно, делается. Ситуацию взяли под контроль.

ЖТЭЦ находится в собственности ТОО «Казахмыс энерджи». Недавно котлы были отремонтированы, но не выдержали первые испытания.